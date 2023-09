LES METAMORPHOSES THEATRE MUNICIPAL – COULOMMIERS Coulommiers, 3 novembre 2023, Coulommiers.

LES METAMORPHOSES THEATRE MUNICIPAL – COULOMMIERS a lieu à la date du 2023-11-03 à 20:30:00.

Tarif : 12 à 27.5 euros.

Les Métamorphoses est l’une des grandes pièces de Richard Strauss. Marqué par la destruction de la ville de Munich en pleine Seconde Guerre mondiale, le compositeur alors au sommet de son art livre une oeuvre monumentale qui mêle lyrisme et désolation. Dans ce programme à vous tirer les larmes mais rempli d’espoir et défendu par une jeune équipe de virtuoses passionnés, les Métamorphoses sont ici associées au Quatuor avec piano d’un Strauss âgé tout juste de 20 ans qui révèle déjà tout le potentiel orchestral du compositeur.OEuvresRichard STRAUSS : Quatuor avec piano op.13 (40’)Richard STRAUSS : Métamorphoses pour septuor à cordes – Arrangements de Rudolf Leopold (30’)Le concert sera capté et enregistré en coproduction avec b·records.DistributionTrio Arnold :Violon Shuichi OkadaAlto Manuel Vioque JuddeVioloncelle Bumjun KimViolon Manon GalyAlto Grégoire VecchioniVioloncelle Aurélien PascalContrebasse Laurène DucantelPiano Nathanaël Gouin

Réservez votre billet ici

THEATRE MUNICIPAL – COULOMMIERS

RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE Coulommiers 77120

