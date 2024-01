K-BARREES THEATRE MUNICIPAL Chateaudun, vendredi 19 avril 2024.

K-BARREES – VENDREDI 19 AVRIL 2024 – 20H30 – THEATRE MUNICIPALVenez vivre une soirée de folie avec le cabaret burlesque où humour, espiègleries et coquetteries font un mélange des plus euphorisants !Affranchies, pétillantes et déjantées, ces trois Demoiselles dynamitent les codes du cabaret burlesque et vous embarquent dans un tourbillon de joie et de générosité.Une ode à la liberté, drôle et touchante, qui célèbre la femme sous toutes ses formes.Si vous aimez les strass, l’audace, et le second degré, vous ne serez pas déçus !Laissez-vous étourdir par ce spectacle insolite à la bonne humeur contagieuse

Tarif : 7.00 – 12.00 euros.

Réservez votre billet ici

THEATRE MUNICIPAL PLACE SAINT ANDRE 28200 Chateaudun 28