COMMENT EPOUSER UN MILLIARDAIRE THEATRE MUNICIPAL Chateaudun, mardi 2 avril 2024.

COMMENT EPOUSER UN MILLIARDAIRE MARDI 2 AVRIL 2024 A 20H30 AU THEATRE MUNICIPALComment épouser un milliardaire est un texte sur l’explosion des inégalités aujourd’hui. Une comédienne décide de monter sur scène pour la dernière fois la veille de son mariage avec le 33ème homme le plus riche du monde. Elle raconte ses dernières heures de pauvre, de travailleuse, de comédienne et explique au public comment entrer dans le cercle des « ultra riches ». A travers son expérience de chasseuse de mari, elle est l’incarnation d’une époque, dont les valeurs mises en avant sont l’argent, l’exploitation des populations, des ressources de la planète et la recherche du profit, en dépit des conséquences humaines, sanitaires, écologiques.Interprétation : Audrey VernonProductions Bonne Nouvelle

Tarif : 7.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-04-02 à 20:30

THEATRE MUNICIPAL PLACE SAINT ANDRE 28200 Chateaudun 28