BELLES DE NUIT THEATRE MUNICIPAL Bethune, 22 mai 2024, Bethune.

C’est une époque oubliée, où le crime et le sexe se confondaient. Ce monde sulfureux autrefois admis est celui des maisons closes. L’action se déroule en 1946, juste avant la fermeture de ce que l’on appelait alors “les bordels” conformément à la loi Marthe Richard. Que vont devenir Jacote, Jeanne et Lucienne ? Après tout, elles ne savent faire que ça : “vendre de l’amour”. Yvonne, la tenancière, est bien décidée à s’occuper de ses “belles de nuit” tandis que Momo, le souteneur, cherche à étendre son royaume dans la rue… Emouvant, drôle et poétique, ce spectacle musical aborde le difficile sujet de la violence des hommes à l’égard des femmes, sans jamais céder au voyeurisme. Au sein d’un décor baigné de lumières incandescentes, nos filles de joie se tiennent debout dans des vitrines rappelant celles du quartier rouge à Amsterdam. Leurs chants sont accompagnés par une bande-son jazz, entre guitare, violon et contrebasse, sublimant les rêves et complaintes de celles qui n’ont plus leur destin en main, et le cœur au bord des larmes…

Tarif : 13.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-05-22 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE MUNICIPAL boulevard Victor Hugo 62400 Bethune