BENJAMIN TRANIE THEATRE MUNICIPAL Bethune, 18 avril 2024, Bethune.

Casquette vissée sur une coupe mulet outrageusement longue, Benjamin Tranié s’est imposé dans le rôle du beauf sur Radio Nova, avant de railler de sa voix nasillarde les “buveurs de kombucha qui fout la dysenterie” dans Zoom zoom zen, l’émission animée par Matthieu Noël sur France Inter. Mais le natif de Coulommiers a plus d’un tee-shirt sale dans son sac. Il joue aussi l’agent de stars cocaïnomane au débit mitraillette, enfile une veste en tweed (en tirant sur sa pipe) pour raconter des faits divers façon Christophe Hondelatte, la parodie en bandouilière… Dans son précédent spectacle, Le Dernier relais, il campait à lui seul la faune hétéroclite d’un vieux rade en perdition, du patron à la prostituée, en passant par le pilier de comptoir. A rebours de la mode du stand-up, il incarne des personnages proférant des petites horreurs à grands coups d’argot, caricaturant l’époque et ses stéréotypes, du bobo au facho. Dans son nouveau spectacle Longue vie, on s’attend à en croiser quelques-uns, et surtout à se gondoler comme rarement.

Tarif : 13.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-04-18 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE MUNICIPAL boulevard Victor Hugo 62400 Bethune