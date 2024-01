AVE CESAR THEATRE MUNICIPAL Bethune, mardi 2 avril 2024.

Rien ne va plus entre Didier et Corinne. Leur libido est en berne, émoussée par 25 années de mariage. Madame prend alors les choses en main et organise un week-end dans un hôtel un peu particulier (“l’Hot’L”). Equipée d’un manuel de “jeux coquins”, la voilà bien décidée à raviver la flamme, quitte à les soumettre aux exercices les plus farfelus, comme affubler ses parties les plus intimes d’un petit surnom – pour lui, ce sera César ! Mais dans cette chambre 219, l’affaire tourne vite au fiasco, entre confessions (trop) intimes, règlements de comptes et piques assassines (“Didier, t’es taillé comme une bouteille de Perrier !”). Signée par la Canadienne Michel Riml, énorme succès dans le monde entier, cette pièce de boulevard abord avec humour et, mine de rien, beaucoup de tendresse, l’usure du couple. Celui-ci est interprété par deux grandes figures du petit écran, Frédéric Bouraly (Scènes de ménage) et Christelle Reboul (Nos chers voisins), au service d’un spectacle… culotté.

Tarif : 28.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-04-02 à 20:00

THEATRE MUNICIPAL boulevard Victor Hugo 62400 Bethune 62