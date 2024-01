MIOSSEC THEATRE MUNICIPAL Bethune, mercredi 20 mars 2024.

Le concert est annulé, remboursement des billets jusqu’au 19 mars 2024En près de 30 ans de carrière, Christophe Miossec a sans cesse surpris, étonné, déçu parfois, pour mieux nous cueillir là où on ne l’attendait plus. Franc-tireur de la chanson française avec un premier album mariant épure acoustique et âpreté du rock (Boire, 1995), le Brestois aura collaboré avec Guillaume Jouan, Yann Tiersen, Albin de la Simone, on en passe… Toujours à la marge, mais jamais à l’ouest, il fut même signataire de quelques hits souterrains (Regarde un peu la France, la Facture d’électricité). Avec Simplifier, Miossec signe un disque minimaliste, composé avec une simple guitare et une antique boîte à rythme datant de 1969 – année… économique, donc. Ce maigre instrumentarium a donné naissance à des chansons à l’os qui touchent en plein cœur. Cette sobriété sied à merveille au reste du répertoire, ici revisité. Du “tendre granit”, comme l’avait surnommé l’immense Alain Bashung.

Tarif : 13.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-03-20 à 20:00

THEATRE MUNICIPAL boulevard Victor Hugo 62400 Bethune 62