UNE IDEE GENIALE THEATRE MUNICIPAL Bethune, 9 février 2024, Bethune.

Arnaud forme un couple heureux avec Marion. Mais un jour, en visitant un appartement, il se rend compte que sa dulcinée craque pour l’agent immobilier. Quelques jours plus tard, totalement au hasard, il croise dans la rue le parfait sosie de ce jeune homme. Lui vient alors une idée géniale : il l’engage, lui demande de se faire passer pour le véritable agent immobilier et de jouer au goujat, afin de dégoûter Marion. L’affaire se corse lorsque débarque… le frère jumeau du sosie ! Après le succès de J’ai envie de toi, Sébastien Castro se pose plus que jamais en héritier de Georges Feydeau. Il livre ici une pièce de boulevard pure, comme on l’aime, où les situations ubuesques et les quiproquos s’enchaînent à un rythme effréné. Pour cause, le metteur en scène et comédien incarne lui-même les trois sosies et met tout en œuvre (évidemment) pour que ces trois personnages ne se croisent jamais. Une pièce menée tambour battant et remarquablement écrite. En un mot ? Géniale

Tarif : 28.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:00

THEATRE MUNICIPAL boulevard Victor Hugo 62400 Bethune 62