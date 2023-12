CELTIC LEGENDS THEATRE MUNICIPAL Bethune, 21 janvier 2024, Bethune.

Celtic Legends est une troupe de musique et de danse irlandaise incontournable. Instruments traditionnels, danses frénétiques et synchronisation époustouflante, découvrez leur nouveau spectacle.Après le succès triomphal de la tournée de printemps en 2019, CELTIC LEGENDS se devait de revenir avec un tout nouveau spectacle.Toutefois, en raison de la crise sanitaire actuelle, la troupe s’est vue dans l’obligation de reporter la tournée française de 2021 en 2023 et 2024.CELTIC LEGENDS, compagnie créée en 2002, fera donc son grand retour en France.Une nouvelle troupe de 20 danseurs vous fera danser et voyager à travers l’Irlande et vous invitera à partager l’histoire du peuple de l’île d’Emeraude.Deux heures de danses époustouflantes chorégraphiées par la créative Jacintha Sharpe sur des rythmes traditionnels interprétés par 6 musiciens hors-paires (Uilleann-pipes, flûte, violon, bodhran, guitares, accordéon,…) sous la direction musicale du talentueux Sean Mc Carthy.UN TOUT NOUVEAU SHOW 100% LIVE!

Tarif : 38.00 – 42.00 euros.

Début : 2024-01-21 à 17:00

THEATRE MUNICIPAL boulevard Victor Hugo 62400 Bethune 62