EN APPARENCE THEATRE MUNICIPAL Bethune Catégorie d’Évènement: Béthune EN APPARENCE THEATRE MUNICIPAL Bethune, 9 janvier 2024, Bethune. Dès 7 ans Durée 1 heureQu’il s’agisse d’explorer leurs rêves (Quand je serai petit) ou d’évoquer l’absence (Manque à l’appel) Tony Melvil a toujours eu le chic pour parler aux enfants “comme à des grands”. Dans ce nouveau spectacle, mis en scène par Marie Levavasseur, il va cette fois au-delà des apparences. Que dit notre accoutrement de nous-mêmes ? Des autres ? Le chanteur ne devient-il pas un super-héros en enfilant son costume de scène ? A mi-chemin entre le concert et le théâtre, l’artiste explore la surface des choses pour mieux parler de sujets ô combien profonds.

Tarif : 6.00 – 8.00 euros.

Début : 2024-01-09 à 19:00 Réservez votre billet ici THEATRE MUNICIPAL boulevard Victor Hugo 62400 Bethune Détails Catégorie d’Évènement: Béthune Autres Code postal 62400 Lieu THEATRE MUNICIPAL Adresse boulevard Victor Hugo Ville Bethune Departement 62 Lieu Ville THEATRE MUNICIPAL Bethune Latitude 50.529825 Longitude 2.643343 latitude longitude 50.529825;2.643343

THEATRE MUNICIPAL Bethune 62 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bethune/