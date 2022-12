FIERTÉ Théâtre Municipal Berthelot, 5 janvier 2023, Montreuil.

Une cité, en banlieue parisienne, aujourd’hui.

Fara, française d’origine maghrébine, jolie jeune fille et respectée dans sa cité, et Issa, danseur sénégalais qui vient de Dakar après avoir gagné un concours de danse hip hop, sont tombés éperdument amoureux.

Tout serait plus simple si Issa n’était pas un noir.

Au-delà de cette quête amoureuse, Fierté est d’abord une histoire d’émancipation.

Quatre jeunes adultes, qui ont la fragilité extrême et la puissance illimitée de la vingtaine. Ils cherchent leurs voies : l’amour, l’argent, la gloire…

Cinq semaines de choix. Un point en commun entre Fara, Djénéba, Issa et Bilel : hors de question d’accepter le destin qui a été tracé pour eux. Alors, chacun à sa manière, ils déroutent les codes, tâtonnent dans leur projet et déploient leur ambition. Ils pensent grand, et pour cela ils sont prêts à lutter de toute leur force.

Collectif de création : Héloïse Desrivières, Emma Fallet, Éva Pénot et Karim Yazi

Écriture : Héloïse Desrivières

Avec : Nadhir Elarabi, Aïda Hamri, Daouda Keita et Hanifa Lenclume

Et la participation d’un chœur – vidéo de jeunes comédien(ne)s des quartiers d’Aulnay-sous-bois, Sevran et de Villepinte en Seine-Saint-Denis

Mise en scène : Emma Fallet et Karim Yazi

Images vidéo : Éva Pénot

Construction décors : Greg Chombard

Musique : Emmanuel Joubert

Lumières : Laurent Patissier

Production : KYGEL Théâtre

Co-réalisation : Théâtre Berthelot – Jean Guerrin Monteuil, Nouveau CAP Aulnay-sous-bois

Soutiens : ANCT (Crédits départementaux 93), DDCS93, DILCRAH, Marie de Montreuil, Mairie d’Aulnay-sous-bois, Inter-Réseaux Mémoires-Histoires, Réseau Mémoires-Histoires en Ile-de-France

Et soutiens, résidences et partenaires dans le cadre du processus de recherche théâtre – vidéo (2018 – 2021) : Institut Français de Dakar, ANCT (Crédits départementaux 93), DDCS93, DILCRAH, Conseil Départemental de Seine-St-Denis (Via le Monde), Mairie d’Aulnay-sous-bois, Mairie de Sevran, Fondation VINCI, Fondation SNCF, Biennale Internationale de Dakar – Dak’Art, Théâtre 13 (Paris), Nouveau CAP Aulnay-sous-bois, Maison de Quartier Marcel Paul (Sevran), Association Régie d’Aulnay-sous-bois, Association Aulnay Saule (Aulnay-sous-bois), Association Ciné-Banlieue (Dakar), Université Cheikh Anta Diop (Dakar), Maison Cultures Urbaines (Dakar)



