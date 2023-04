Ensemble Garinagu Wagia Théâtre municipal Berthelot – Jean Guérrin – Montreuil Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Ensemble Garinagu Wagia Théâtre municipal Berthelot – Jean Guérrin – Montreuil, 3 juin 2023, Montreuil. Ensemble Garinagu Wagia Samedi 3 juin, 20h30 Théâtre municipal Berthelot – Jean Guérrin – Montreuil Plein 22€ | Réduit* 15€ |Tarif pass** 15€ | -6 ans Gratuit Projet lauréat du prix 2022 Maison des Cultures du Monde • Chérif Khaznadar

Les Garifunas sont une population afro-descendante d’Amérique latine installée dans le Golfe du Honduras. À Livingston, village enclavé du Guatemala, les pratiques musicales et dansées sont omniprésentes dans le quotidien et les interactions sociales et environnementales des habitants : cultes religieux, fêtes de village, processions… Après le concert, il sera proposé de créer une « ronde » à l’instar de celles qui peuvent survenir spontanément et librement à Livingston. Entrez dans la danse ! Théâtre municipal Berthelot – Jean Guérrin – Montreuil 6 rue Marcelin Berthelot, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Bobillot Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/ensemble-garinagu-wagia »}, {« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/Festik_Guatemala »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T20:30:00+02:00 – 2023-06-03T21:30:00+02:00

2023-06-03T20:30:00+02:00 – 2023-06-03T21:30:00+02:00 Festival Festival de l’Imaginaire DR

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Théâtre municipal Berthelot - Jean Guérrin - Montreuil Adresse 6 rue Marcelin Berthelot, 93100 Montreuil Ville Montreuil Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Théâtre municipal Berthelot - Jean Guérrin - Montreuil Montreuil

Théâtre municipal Berthelot - Jean Guérrin - Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Ensemble Garinagu Wagia Théâtre municipal Berthelot – Jean Guérrin – Montreuil 2023-06-03 was last modified: by Ensemble Garinagu Wagia Théâtre municipal Berthelot – Jean Guérrin – Montreuil Théâtre municipal Berthelot - Jean Guérrin - Montreuil 3 juin 2023 Montreuil Théâtre municipal Berthelot - Jean Guérrin - Montreuil Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis