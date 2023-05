Le Conservatoire de Corse dans tous ses états ! Théâtre Municipal (Bastia) – Quai d’honneur (Aiacciu) Bastia Catégories d’Évènement: Bastia

Haute-Corse Le Conservatoire de Corse dans tous ses états ! Théâtre Municipal (Bastia) – Quai d’honneur (Aiacciu), 21 juin 2023, Bastia. Le Conservatoire de Corse dans tous ses états ! Mercredi 21 juin, 10h00 Théâtre Municipal (Bastia) – Quai d’honneur (Aiacciu) Comme chaque année, les deux antennes du Conservatoire de musique, danse et art dramatique de Corse (CRD) participent à la Fête de la Musique. La forme singulière de sa participation témoigne de sa vitalité sur le territoire ! A Bastia,

– Rendez-vous de 10h à 18h sous les arcades du Théâtre Municipal. pour ne pas manquer de nombreuses présentations de classes : Chorales, Formation Musicale Bois, Formation Musicale Cordes, divers ensemble instrumentaux ainsi que bien d’autres surprises !

– A 18h, place à la prestation de l’Orchestre Symphonique Henri Tomasi. A Aiacciu, le Conservatoire s’empare de la Ville :

– Rendez-vous au Musée Fesch à partir de 12h30 pour découvrir plusieurs circuits musicaux

– A partir de 15h30, venez écouter les orchestres Britten, Ravel et Bernstein (Halle du Marché ou Quai d’Honneur)

– Puis plusieurs prestations d’élèves seront à découvrir au Quai d’Honneur : ensemble vocal, quatuor de flûtes traversières, quatuors à cordes, ensemble de violons, choeurs d’enfants, Piano, musique de chambre et Minibig V’aspettemu numerosi da festighjà a Musica incù noi ! Théâtre Municipal (Bastia) – Quai d’honneur (Aiacciu) rue favalelli bastia Bastia 20297 Haute-Corse Corse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

