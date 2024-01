Danse et arts plastiques autour du spectacle Canti Théâtre municipal Arles, samedi 27 janvier 2024.

Danse et arts plastiques autour du spectacle Canti Atelier danse et arts plastiques autour du spectacle Canti, animé par Simon et Nadja Bailly au Théâtre d’Arles Samedi 27 janvier, 13h30 Théâtre municipal 15€

Atelier danse et arts plastiques autour du spectacle Canti

Animé par Simon et Nadja Bailly

Tarif 15€ | Samedi 27 janvier de 13h30 à 17h30

Cet atelier s’appuie sur le travail de gravure du mouvement réalisé pour la création de Canti. « Nous commencerons par un échauffement corporel puis nous composerons des séquences dansées inspirées par le matériel choré-graphique de la pièce. Dans un second temps nous déroulerons des rouleaux de papier et nous expérimenterons différentes manières de dessiner ces danses. Les participants pourront repartir avec leurs productions au terme de l’atelier. » Simon Bailly

Théâtre municipal 34 boulevard Clémenceau 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0490525151 »}, {« type »: « email », « value »: « info@theatre-arles.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://theatre-arles.com »}]

