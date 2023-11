« N’imPORTE quoi » – Compagnie Leandre Clown Théâtre municipal Arles, 16 décembre 2023, Arles.

« N’imPORTE quoi » – Compagnie Leandre Clown Samedi 16 décembre, 16h00 Théâtre municipal Entrée libre

Le spectacle

Une porte : frontière entre rêve et réalité, entre le moi et le nous.

Dans une maison sans murs, un peu bancale et truffée de portes, le clown Leandre embarque quatre de ses illustres comparses : les gags pleuvent, les objets volent et les corps valdinguent, tandis que nos cinq amis s’accrochent à tout ce qui ressemble à l’espoir ou à l’amour.

Ces êtres « bêtement » humains se subliment pour créer un monde peuplé de rêves, d’absurdité et de tendresse dans lequel, peu importe l’âge, on aimerait bien habiter.

Prix du meilleur spectacle – Festival FETEN (Festival européen des Arts de la Scène 2023, à Gijon, Espagne)

Mise en scène : Leandre Ribera

Interprètes: Pere Hosta, Laura Miralbés, Andreu Sans, Cristina Solé , Leandre Ribera

Composition musicale : Victor Morató

Scénographie : Txesca Salva

Constrution de décors : El Taller de Lagarto

Création lumières : Marco Rubio

La Compagnie Leandre Clown

Considéré comme l’un des meilleurs clowns sur les scènes internationales, Leandre Ribera a sillonné le monde avec son spectacle phare « Rien à dire ».

Dix années de route en solitaire ont fait surgir en lui l’envie de réaliser un projet collectif qui réunit les meilleurs clowns espagnols.

« Former une compagnie, grandir, créer. Imaginer ces spectacles que j’aimerais voir. Inventer des projets pour les clowns que j’aime tant. Les offrir au public, le faire voyager, rêver et Rire. » Leandre.

Extraits de presse

– « Un spectacle universel d’une infinie poésie et d’une tendresse sans borne. » – Jean-Michel Gautier

– « Mais que c’est drôle ! Parfois doux, presque tendre même, tonique avant tout et traversé d’une forme de poésie de l’image, du mouvement et de l’harmonie. Un absurde versé dans un irrationnel surréaliste qui nous emporte dans un ailleurs ici et maintenant merveilleux. Vous savez, ces moments où la magie opère et où l’on se laisse prendre et surprendre volontiers, comme les enfants que nous sommes encore » – Spectatif

– « Quel bonheur, quelle poésie ! Ils sont cinq, sans un mot, avec une gestuelle maîtrisée, passant avec aisance d’une porte à l’autre. Ils nous ouvrent les portes de l’imaginaire, de la folie, du rire, de l’absurde, de la drôlerie… » – Passion Théâtre

– « Dans une chorégraphie dynamique, la gestuelle de chacun est d’une justesse, d’une fluidité, d’une élégance et d’une adresse époustouflantes. Un spectacle pour les petits et les grands, plein de folie, de bonheur et de poésie. » – theatreclau.com

Théâtre municipal 34 boulevard Clémenceau 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T16:00:00+01:00 – 2023-12-16T17:10:00+01:00

Clown Mime

Alejandro Ardilla