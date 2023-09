Lever de rideau sur le théâtre municipal Théâtre municipal Arles, 17 septembre 2023, Arles.

Lever de rideau sur le théâtre municipal Dimanche 17 septembre, 15h00 Théâtre municipal Gratuit sur réservation à partir du 28 août

Construit au milieu du XIXème siècle, l’architecture extérieure du théâtre rappelle les palais de la Renaissance italienne et fait écho à la salle de spectacle initialement en forme de « fer à cheval à l’Italienne ».

Cette visite vous permettra de devenir spect’acteur depuis les loges, jusqu’à la régie, en passant par la scène, de cour à jardin et de lever les yeux jusqu’au plus haut des projecteurs.

Par Chloë Bonnetain, Chargée des relations avec le public du théâtre d’Arles et Axelle Digaud, Guide-conférencière

Théâtre municipal 34 boulevard Clémenceau 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 39 31 »}, {« type »: « link », « value »: « https://kiosque.arles.fr/static/files/ArlesPatrimoine_ProgJEP2023_V11-web.pdf »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

Ville d’Arles