Journées européennes de l’archéologie Théâtre municipal Arles, 17 juin 2023, Arles.

Le service du patrimoine de la Ville d’Arles participe cette année aux Journées européennes de l’archéologie. Durant ces deux journées, les acteurs du monde de l’archéologie sensibiliseront le public à la richesse du patrimoine archéologique, à sa préservation, et partageront les résultats des travaux de recherche menés sur l’amphithéâtre, le théâtre antique, l’obélisque ou encore les portes de la Cavalerie, lors de conférences et visites-conférences in situ. Le dimanche, une visite en famille sur le site des Alyscamps clôturera ce week-end dédié à l’archéologie.

Samedi 17 juin

11h : Visite conférence

RDV à l’accueil de l’amphithéâtre, durée : 45 min

« Le balteus ou mur de podium de l’amphithéâtre »

Par Elsa Roux, responsable d’opération Hadès, Docteur en archéologie et membre associée à l’Institut de recherche sur l’architecture antique (IRAA, AMU)

Dans le cadre du projet d’assainissement et d’entretien de l’amphithéâtre, la ville d’Arles et le cabinet Architecture & Héritage ont sollicité l’entreprise Hadès pour la réalisation d’une étude archéologique des élévations du mur du podium et du balteus. La responsable d’opération Elsa Roux (Hadès) présentera les résultats de cette intervention lors d’une visite commentée.

14h : Conférences

RDV au théâtre municipal, 34 Bd Georges Clemenceau, durée : 2h

« Du théâtre antique de Marseille à celui d’Orange en passant par Arles : construction et usages »

Par Alain Badie, archéologue, enseignant-chercheur auprès de l’Institut de recherche sur l’architecture antique (CNRS)

Au début de l’empire romain, la construction de nombreux théâtres a marqué le paysage urbain des villes de Gaule et tout particulièrement de celles de Provence. Les études récentes menées par l’Institut de recherches sur l’architecture antique d’AMU CNRS sur les théâtres construits à l’époque d’Auguste à Marseille et à Orange renouvellent la connaissance sur la construction et les usages de ces bâtiments et permettent de les comparer avec celui d’Arles.

« L’obélisque d’Arles : point sur la restauration du monument »

Par Renzo Wieder, architecte du patrimoine

Initialement placé au centre de l’hippodrome romain, datant du IIe siècle, l’obélisque a été déplacé et érigé au XVIIe siècle en face de l’hôtel de ville nouvellement bâti. Il est restauré à plusieurs reprises et une fontaine est ajoutée au XIXe siècle. Aujourd’hui, l’usure du temps et la corrosion des éléments métalliques menacent ce monument antique. Cette conférence présentera la restauration actuelle et expliquera les phases de nettoyage, de consolidation et de remplacement de certaines pierres trop endommagées.

Dimanche 18 juin

10h30 : Visite conférence

RDV devant les portes de la Cavalerie, durée : 1h30

« La porte de la Cavalerie : point sur la restauration du monument »

Par Renzo Wieder, architecte du patrimoine

Au XIIe siècle, l’enceinte est agrandie pour protéger les nouveaux quartiers d’Arles, comme le bourg-neuf, l’actuel quartier de la Cavalerie. Les deux tours rondes qui encadraient la porte aménagée dans la muraille, datent du XVIe siècle. Elles sont des vestiges remarquables de ce quartier bombardé à la Libération, comme de l’enceinte de la ville largement disparue. Cette visite présentera la restauration des tours et les aménagements de ses abords.

15h : Visite en famille

RDV à l’accueil du site des Alyscamps, durée : 1h, sur réservation jusqu’au vendredi 16 juin à 16h au 04 90 49 39 31

« La nécropole des Alyscamps : sur les traces du temps »

Par Geneviève Fleury, étudiante en licence professionnelle patrimoine et stagiaire au service du patrimoine

La Ville d’Arles est connue pour les témoignages antiques et médiévaux qui se lisent à travers ses vestiges, ses mythes et ses légendes. Connaissez-vous l’un des endroits le plus insolite d’Arles, là où veillent les âmes des chevaliers, des nobles et des religieux arlésiens ? Un lieu unique, mystérieux, silencieux… À venir explorer en famille.

Et aussi… vendredi 16 et lundi 19 juin

Durant la journée, site des Alyscamps

« Echange avec un restaurateur à l’œuvre sur un sarcophage »

Par Caroline Botbol, conservateur – restaurateur spécialité sculpture chez La Pierre au Carré

A l’occasion de la restauration d’un sarcophage du site des Alyscamps, rencontrez et questionnez Caroline Botbol.

