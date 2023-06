Théâtre-Forum avec Mamadou Diol Théâtre municipal Arles, 17 juin 2023, Arles.

Théâtre-Forum avec Mamadou Diol Samedi 17 juin, 10h00 Théâtre municipal Gratuit sur inscription

À vous de jouer ! Le Théâtre d’Arles s’associe aux 60 ans du quartier Trébon Ville d’Arles et invite Mamadou Diol et sa Cie Kaddu Yaraax Théâtre Forum une semaine à Arles. L’artiste sénégalais propose un atelier gratuit sur inscription pour les adultes et les ados à partir de 14 ans. Le théâtre forum autrefois appelé « théâtre de l’opprimé » est interactif. Ensemble débattons librement de sujets de société : pauvreté, corruption, inégalités des chances…

Nous vous attendons avec joie !

??????????? par mail info@theatre-arles.com ou par tél au 04 90 52 51 51

? Théâtre d’Arles | 34, boulevard Clémenceau | Arles

? samedi 17 juin

⏰ 10h à 12h

Théâtre municipal 34 boulevard Clémenceau 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 52 51 51 »}, {« type »: « email », « value »: « info@theatre-arles.com »}] [{« link »: « mailto:info@theatre-arles.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T10:00:00+02:00 – 2023-06-17T12:00:00+02:00

2023-06-17T10:00:00+02:00 – 2023-06-17T12:00:00+02:00

théâtre gratuit

Kaddu Yaraax Théâtre Forum