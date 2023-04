Le choeur Escandihado chante l’Amérique du Sud Théâtre municipal Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Le choeur Escandihado chante l’Amérique du Sud Théâtre municipal, 2 juin 2023, Arles. Le choeur Escandihado chante l’Amérique du Sud Vendredi 2 juin, 20h30 Théâtre municipal Le choeur Escandihado et le choeur Americante seront en concert avec l’ensemble péruvien Musocc Illary au théâtre d’Arles.

En 1ère partie : Indianas, ce sont des chants d’amour liés aux éléments de la nature.

En 2e partie : Kuntur Wachana de Celso Garrido Lecca.

Le chœur arlésien Escandihado chante la musique d’Amérique latine depuis plus de trente ans. Sous la direction de Michelle Reynard puis de celle du maestro compositeur Kato Rodriguez, il a appris et donné en concert de nombreux chants du répertoire sud-Américain ainsi que plusieurs œuvres telles que la Misa Andina, la Misa Criolla, la Cantate El Dorado, Cantate por un Hombre Libre, la misa por la Paz, Por un Continente etc..

Kato Rodriguez est compositeur, instrumentiste, chanteur et chef de chœur. Théâtre municipal 34 boulevard Clémenceau 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T20:30:00+02:00 – 2023-06-02T23:00:00+02:00

2023-06-02T20:30:00+02:00 – 2023-06-02T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Théâtre municipal Adresse 34 boulevard Clémenceau 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Théâtre municipal Arles

Théâtre municipal Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Le choeur Escandihado chante l’Amérique du Sud Théâtre municipal 2023-06-02 was last modified: by Le choeur Escandihado chante l’Amérique du Sud Théâtre municipal Théâtre municipal 2 juin 2023 Arles Théâtre municipal Arles

Arles Bouches-du-Rhône