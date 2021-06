Tourcoing MUba Eugène Leroy Nord, Tourcoing Théâtre MUba Eugène Leroy Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Théâtre MUba Eugène Leroy, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Tourcoing. Théâtre

MUba Eugène Leroy, le samedi 3 juillet à 21:30

Théâtre ——- Raison et acte dans la douleur du silence, texte de Babouillec La classe de théâtre du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing présente une mise en voix du texte de Babouillec, Raison et acte dans la douleur du silence. Babouillec est le pseudonyme choisi par une jeune poétesse autiste non verbale. Durée 40 mn.

Pour réserver : achetez une entrée gratuite sur la billetterie en ligne : https://muba-boutique.tourcoing.fr

Raison et acte dans la douleur du silence, texte de Babouillec MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T22:15:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Étiquettes évènement : Autres Lieu MUba Eugène Leroy Adresse 2 rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville MUba Eugène Leroy Tourcoing