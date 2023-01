THÉATRE « MR KROPPS, L’UTOPIE EN MARCHE » Nozay, 29 mars 2023, Nozay .

THÉATRE « MR KROPPS, L’UTOPIE EN MARCHE »

3 Route de la Base de Loisirs Salle des étangs Nozay Loire-Atlantique Salle des étangs 3 Route de la Base de Loisirs

2023-03-29 20:30:00 – 2023-03-29

Nozay

Loire-Atlantique

Un spectacle de rue en salle, qui parle d’utopie, de démocratie participative et d’un peu n’importe quoi aussi…

Et si on se concertait, pour mettre en place un projet d’habitat collectif ? Bienvenu à la traditionnelle réunion publique de Mr Kropps ! L’habitat collectif est à l’ordre du jour… et cela pourrait bien dégénérer !

Fasciné par l’utopie des cités ouvrières du XIXe siècle, Mr Kropps ambitionne de créer sa propre coopérative, un projet révolutionnaire qui remettra en question nos façons de vivre et de travailler !

Plus que la réponse (multiple !), c’est le débat que ces questions génèrent qui est passionnant (et drôle), tant il interroge notre rêve collectif, la démocratie dit participative, notre rapport aux autres… avec humour et une maîtrise parfaite des meilleurs ressorts du théâtre de rue.

On vient pour se détendre, rire et partager un bon moment.

Vous pourrez découvrir en parallèle du spectacle, sous forme d’exposition, une présentation des projets « Réinventer Rural » : Des projets proposant de nouvelles manières d’habiter sur des terrains constructibles des sept communes de la Communauté de Communes de Nozay. Cette exposition sera ensuite visible à la médiathèque de Saffré jusqu’au 8 avril, aux horaires d’ouverture.

Public à partir de 12 ans

Gratuit

Réservation conseillée en ligne sur le site de la communauté de communes de Nozay ou auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay

Théâtre de rue par la Compagnie Gravitation

