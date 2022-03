Théâtre “Mozart group” Dax, 17 mars 2022, Dax.

Théâtre “Mozart group” Atrium 1 cours Foch Dax

2022-03-17 – 2022-03-17 Atrium 1 cours Foch

Dax Landes

17 17 EUR Quatre virtuoses déjantés de l’archet, issus des plus prestigieuses académies de musique polonaises, offrent depuis plus de 20 ans et dans le monde entier, un show irrésistible.

Quatre virtuoses déjantés de l’archet, issus des plus prestigieuses académies de musique polonaises, offrent depuis plus de 20 ans et dans le monde entier, un show irrésistible.

+33 5 58 56 86 86

Quatre virtuoses déjantés de l’archet, issus des plus prestigieuses académies de musique polonaises, offrent depuis plus de 20 ans et dans le monde entier, un show irrésistible.

Demyanchuk Sergey

Atrium 1 cours Foch Dax

dernière mise à jour : 2022-02-16 par