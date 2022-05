Théâtre – Moustique

2022-06-10 18:30:00 – 2022-06-10 Théâtre: “Moustique”, proposé par l’ association du Théâtre du Bocage.

Entouré de ses parents, de sa grande sœur, de son super copain, Moustique est un enfant qui se pose plein de questions : où étions-nous avant d’être sur terre ? Comment faire pour être cirque ? Pourquoi faut-il bien s’habiller le jour d’un enterrement ? Et la langue paternelle, ça existe ?

