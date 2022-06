Théatre : MORCEAUX DE CHOIX Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon

Théatre : MORCEAUX DE CHOIX Redon, 30 juin 2022, Redon. Théatre : MORCEAUX DE CHOIX

Petit théâtre Notre Dame Redon Ille-et-Vilaine

2022-06-30 20:30:00 – 2022-06-30 21:45:00 Redon

Ille-et-Vilaine Représentations théâtrales :

L’atelier théâtre présente cette saison quelques scènes de la vie ordinaire, qui racontent avec beaucoup d’humour et de désobligeance les aléas du vivre ensemble et surtout, comment nous sommes à même de subir ou de transformer les situations qui se présentent à nous, dans le monde du travail, ou dans la sphère privée. Chrystel.tig@laposte.net +33 6 03 47 47 88 https://lamauvaisetete.weebly.com/ Représentations théâtrales :

L’atelier théâtre présente cette saison quelques scènes de la vie ordinaire, qui racontent avec beaucoup d’humour et de désobligeance les aléas du vivre ensemble et surtout, comment nous sommes à même de subir ou de transformer les situations qui se présentent à nous, dans le monde du travail, ou dans la sphère privée. Redon

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Redon Other Lieu Redon Adresse Petit théâtre Notre Dame Redon Ille-et-Vilaine Ville Redon lieuville Redon Departement Ille-et-Vilaine

Redon Redon Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/redon/

Théatre : MORCEAUX DE CHOIX Redon 2022-06-30 was last modified: by Théatre : MORCEAUX DE CHOIX Redon Redon 30 juin 2022 Petit théâtre Notre Dame Redon Ille-et-Vilaine

Redon Ille-et-Vilaine