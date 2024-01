LE BAR DE L’ORIENTAL THEATRE MONTPARNASSE Paris, 3 avril 2024, Paris.

LE BAR DE L’ORIENTALde Jean-Marie ROUARTde l’Académie françaisemise en scène Géraud BÉNECHavec Gaëlle BILLAUT-DANNO, Pierre DENY, Katia MIRAN, Charles LELAURE en alternance avec Valentin de CARBONNIÈRES , Pascal PARMENTIER et Mai THÀNH NAMassistante à la mise en scène Lucie MURATET, scénographie Emmanuel CHARLES, lumières Olivier OUDIOU, costumes Lucie GUILLEMETLangson, Nord Tonkin, début octobre 1950.Dans le huis-clos étouffant d’une vieille demeure coloniale, cinq personnages en quête d’eux-mêmes, se retrouvent soudain projetés dans le tourbillon de l’Histoire, au tournant de cette guerre d’Indochine qui s’annonce bientôt perdue.Le passé ressurgit soudain, réveillant les tensions enfouies et les questions demeurées sans réponses. Que s’est-il donc passé cinq ans plus tôt, à Saïgon, au Bar de l’Oriental ? Une promesse non tenue, un amour refusé par fidélité à un autre amour, à une cause supérieure, à un enracinement corps et âme dans ce pays si attachant et énigmatique…L’engagement politique, l’art, ou l’amour opèrent ici comme autant d’idéaux, parfois illusoires, souvent contradictoires, et pour lesquels certains iront jusqu’à sacrifier leur vie.

Tarif : 22.00 – 48.20 euros.

Début : 2024-04-03 à 19:00

Réservez votre billet ici

THEATRE MONTPARNASSE 31. rue de la gaite 75014 Paris 75