FREUD ET LA FEMME DE CHAMBRE THEATRE MONTPARNASSE Paris, 29 février 2024, Paris.

FREUD ET LA FEMME DE CHAMBRERome, 1923, dans une chambre d’hôtel, Freud dort. Une femme de chambre entre. C’est Marie, 23 ans, jolie et pétillante. Elle le réveille. Marie a déjà rencontré Freud à l’âge de 10 ans et depuis, le prend pour un hypnotiseur de cirque !Dans cette comédie menée tambour battant, l’émotion surgit entre les rires. De quiproquos en quiproquos, les deux personnages vont peu à peu s’ouvrir l’un à l’autre, révélant leurs secrets les plus intimes.de Leonardo de la FUENTEmise en scène Alains SACHSavec François BERLÉAND et Nassima BENCHICOUcollaboration artistique Corinne JAHIER décor Catherine BLUWAL – costumes Jean-Daniel VUILLERMOZlumières Laurent BÉAL assisté de Muriel SACHS – musique Patrice PEYRIERASAttachée de presse : Laurence FALLEUR

Tarif : 22.00 – 59.20 euros.

Début : 2024-02-29 à 21:00

THEATRE MONTPARNASSE 31. rue de la gaite 75014 Paris 75