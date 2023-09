LE MYSTÈRE SUNNY THEATRE MONTPARNASSE Paris, 1 octobre 2023, Paris.

LE MYSTÈRE SUNNY THEATRE MONTPARNASSE a lieu à la date du 2023-10-01 à 15:30:00.

Tarif : 24 à 70.7 euros.

LE MYSTÈRE SUNNYd'Alain TEULIÉmise en scène Dominique GUILLOavec Patrick CHESNAIS et Nicolas BRIANCONdécor Jean HAAS – costumes Jean-Daniel VUILLERMOZlumières Laurent BÉAL assisté de Didier BRUNassistant à la mise en scène Grégory JUPPINDix ans après son acquittement – il était accusé du meurtre de sa femme, Sunny – Claus Von Bülow retrouve à New York son ancien avocat, Alain Dershowitz. C'est Noël.Au-delà du mystère qui entoure cette « Affaire », nous assistons surtout à une joute sans merci. Claus a-t-il oui ou non tué sa femme ? Ces deux hommes de caractère tentent jusqu'au bout de sortir vainqueurs d'une rencontre au cours de laquelle tous les coups sont permis.Ils sont manipulateurs, mégalomanes, comiques, vous allez les aimer.

Réservez votre billet ici

Gaîté (ligne 13), Edgar Quinet (ligne 6), Montparnasse (lignes 4, 12) Lignes 28, 48, 58, 82, 86, 89, 91, 92, 94, 95, 96.

THEATRE MONTPARNASSE

31. rue de la gaite Paris 75014

