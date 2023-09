LE PIANISTE AUX 50 DOIGTS THEATRE MONTPARNASSE Paris, 1 octobre 2023, Paris.

LE PIANISTE AUX 50 DOIGTS THEATRE MONTPARNASSE a lieu à la date du 2023-10-01 à 18:00:00.

Tarif : 22 à 48.7 euros.

LE PIANISTE AUX 50 DOIGTSPascal AMOYEL rend hommage à CZIFFRA à l’occasion des 30 ans de sa disparitionMusique et textes interprétés par Pascal AMOYEL Mise en scène Christian FROMONT Musiques de Franz LISZT, Robert SCHUMANN, Frédéric CHOPIN, Aram KATCHATOURIAN, Olivier GREIF, George GERSHWIN, Duke ELLINGTON et improvisations de Pascal AMOYELlumières Attilio COSSU et Philippe SÉONQuelques instants avant d’entrer sur scène, Pascal Amoyel retrouve, dans une partition, une enveloppe adressée au 16 rue Ampère. C’est l’adresse à laquelle Cziffra, puis Amoyel – comme un clin d’œil du destin – habitèrent.?L’interprète replonge alors dans le souvenir des premières rencontres avec le Maitre dont il devint l’un des rares élèves. Sur scène, peu à peu, Pascal et György fusionnent pour devenir un seul et même homme… Le spectateur est entrainé dans l’incroyable destinée du légendaire pianiste hongrois. Des bidonvilles de Budapest aux affres de la guerre, il allait devenir l’un des plus grands virtuose du XXe siècle. ?Pianiste de renommée internationale, Pascal Amoyel, «considéré comme l’un des héritiers spirituels de Cziffra», lui rend ici un hommage vibrant.LA PRESSE : « Bouleversant » – France musique« Brillant ! » – Direct matin« Superbe » – Figaro magazine« Eblouissant… sublime » – Pariscope« Grandiose » – Radio classique

Réservez votre billet ici

Gaîté (ligne 13), Edgar Quinet (ligne 6), Montparnasse (lignes 4, 12) Lignes 28, 48, 58, 82, 86, 89, 91, 92, 94, 95, 96.

THEATRE MONTPARNASSE

31. rue de la gaite Paris 75014

