FINI LA COMEDIE CONFIDENCES A DALIDAEn attendant sa dernière patiente, Fred écoute une chanson de Dalida qui le plonge dans une joyeuse nostalgie. Les souvenirs s’enchainent, de son adolescence marquée par la honte à l’acceptation. Le podologue qui est à la ville se raconte et se met à nu. Son histoire est celle de l’acceptation et de la tolérance. Il se livre sur sa quête d’amour et parle avec sensibilité de sa différence.Son idole devient sa confidente.LA PRESSE : « Un spectacle musical entre émotion et glamour.Fred Faure est excellent.Il joue, chante, danse avec une telle passion qu’on ne peut qu’être séduit.C’est un très bel hommage à Dalida et aussi une jolie façon de prôner la tolérance ».Zenitudeprofondemag« Fred nous fait des confidences personnelles souvent très drôles, parfois poignantes, mais très justesil fait passer un message d’espoir aux personnes qui souffrent de leur différence. Le salut est dans l’acceptation de soi ! »Culture évasion« C’est un spectacle tendre et touchant qui nous parle de tolérance et nous montre que même si le chemin est long, l’important est de vivre sa vie et d’être soi-même.Fini la comédie ! Les amoureux de DALIDA seront conquis. »Lolo Leblog« Le texte est émouvant et permet à tous de s’identifier d’une manière ou d’une autre.Un vrai moment de partage d’une histoire de vie accompagnée de belles musiques. Une belle détente au théâtre du vivant qui donne le sourire. On recommande. »Zickma« Fred Faure dispense un opus théâtro-musical intime dans lequel il se livre à découvert.un message d’espoir pour ceux encore en peine pour assumer leur différence et, simplement, exister en toute liberté. »Froggydelight« Une déclaration d’amour aux hommes, mais à la force de la chanteuse de Bambino.Une tragi-comédie résolument moderne et à la fois tellement intemporelle. A voir absolument » JustfocusUn très bon spectacle musical dans le quartier de Montmartre où l’âme de Dalida plane toujours.Un chanteur comédien tendre, émouvant et parfois drôle qui ne cherche pas à imiter ou travestir l’icône des Gays. Une mise en scène bien ficelée sans fioriture inutile.OverblogUn spectacle qui mérite un coup de chapeau et peut montrer la voie à ces êtres qui, comme Fred Faure sont des millions à souffrir de leur différence et ont besoin de ce coup de pouce et de cet exemple pour faire leur propre coming out.lextiles« La sincérité de Fred Faure qui nous raconte avec tendresse et pudeur sa propre histoire est évidente. Ses confidences, distillées au compte-goutte, façonnent un personnage sensible et attachant, qui conquiert son public par sa générosité. »Culture-Tops – Ouest France « Ce spectacle est un beau message d’espoir et de tolérance »Kiss city« Fini La Comédie est à voir absolument !Amoureux de Dalida ou non, chacun y trouvera son compte car ce spectacle est universel. »Le Mague« Ce spectacle intimiste est un hommage à l’Espoir débordant d’Émotions, de Pudeur avec la justesse des mots. Un hymne à l’Amour, un hymne à Dalida… comme Fred dirait un Hymne à Dali. On la sent, on ressent sa présence tout au long du spectacle.Un cocon musical à partager pour que vive la chanson française. »RegArts« l’idée de départ est réellement touchante »Regard en coulisse Un très beau texte pour cette autobiographie entrecoupée de chansons de Dalida. Et une belle leçon de vie Il faut croire en ses rêves et vivre tel que l’on est .Cathy_lit_et_sort_aussi« Ce spectacle est l’occasion d’ouvrir le sujet de l’acceptation de soi d’une certaine manière. »Un spectacle musical en hommage à DalidaLa montagne« Ce spectacle intimiste est l’occasion de poser un questionnement sur les relations particulières qui s’instaurent parfois entre un fan et son idole. Il faut suivre sa voie, c’est cela qui importe. » Les Echos du Berry« Ce magnifique spectacle autour de Dalida nous emmène à être tolérant face à la différence, le vivre ensemble normal. »France Bleue Creuse« Un spectacle qui nous plonge dans un monde où les hommes se rêvent en artistes et où la chanteuse disparue depuis 25 ans revient nous habiter, nous hanter et nous faire chanter. »Ouest France

