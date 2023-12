LIGHTS ON CHAPLIN THEATRE MONTMARTRE GALABRU Paris, 13 janvier 2024, Paris.

LIGHTS ON CHAPLINLe plus célèbre vagabond, Charlot, ère sans le sou dans la ville lorsqu’il fait la connaissance d’une pauvre marchande de fleurs aveugle dont il tombe sous le charme.Dissimulant sa propre précarité à la jeune femme, Charlot fait l’impossible pour lui venir en aide, tout en assurant tant bien que mal sa propre survie.Confronté à un monde sans pitié, il enchaine mésaventures avec la police, travail acrobatique dans un restaurant, improbable match de boxe et croise même la route d’un millionnaire alcoolique et lunatique…Scènes culte revisitées et nouvelles inventions se mêlent dans un spectacle inédit, entièrement muet et en noir et blanc !Auteur : D’après Les Lumières de la Ville de Charlie CHAPLINMise en scène : Alwina NAJEM-MEYERInterprètes : Tom CRESSIER, Raphaël GUÉRIN, Alwina NAJEM-MEYER, Émilie HUBERT, LaurenLAUNEY, Antoine CASTRO, Julien DUPONT.PIANISTE : Gabriel ORTEGAGenre : Comédie dramatique muetteDurée : 70 minutes

Tarif : 16.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 16:00

THEATRE MONTMARTRE GALABRU 4 RUE DE L’ARMÉE D’ORIENT 75018 Paris 75