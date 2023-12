HOLD-UP & BRAS CASSÉS THEATRE MONTMARTRE GALABRU Paris, 29 décembre 2023, Paris.

HOLD-UP & BRAS CASSÉSTout était planifié, tout devait bien se passer. Et pourtant…Lors de ce Hold-up dans un bistrot parisien, rien ne se déroule comme prévu !Des personnages natures dans des situations improbables…Un flingue, des ballons de rouge et des biftons : un cocktail explosif et jubilatoire !Les tontons Flingueurs ne sont pas très loin…Avec son ambiance délicieusement rétro et des répliques incisives, cette comédie vous emmène au cinéma !Auteur : Arsène MoscaMise en scène : Arsène MoscaInterprètes : Arsène Mosca, Sébastien Loew, Ségolène Prunier, Christophe RogaultGenre : ComédieDurée : 80 minutes

Tarif : 17.00 – 24.20 euros.

Début : 2023-12-29 à 21:30

Réservez votre billet ici

THEATRE MONTMARTRE GALABRU 4 RUE DE L’ARMÉE D’ORIENT 75018 Paris