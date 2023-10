PIAF OLYMPIA 61 THEATRE MONTMARTRE GALABRU Paris, 2 décembre 2023, Paris.

PIAF OLYMPIA 61 THEATRE MONTMARTRE GALABRU a lieu à la date du 2023-12-02 à 19:30:00.

Tarif : 25 à 25 euros.

COUP DE COEUR DU FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2023C’est un hommage inédit à Edith Piaf que vous dévoile Nathalie Romier en vous faisant revivre le concert mythique de la Dame en noir à l’Olympia.Renouant avec le même univers visuel et les mêmes chansons, dans le même ordre de passage, le spectacle est une réplique du récital que Piaf délivra à son public en 1961.L’artiste n’imite pas Piaf mais l’interprète avec émotion et sincérité en se rapprochant au plus près de son modèle, portant ainsi la même robe et se drapant d’une intensité au plus proche de l’irremplaçable star. Nathalie la magicienne, nous replonge dans l’atmosphère unique de cet Olympia.Nathalie Romier, artiste plurielle, considérée comme l’une des meilleures interprètes du répertoire de la môme, reconstitue ce concert mythique de celle qui reste à ce jour, la meilleure ambassadrice de la France à travers le monde.

THEATRE MONTMARTRE GALABRU

4 RUE DE L’ARMÉE D’ORIENT Paris 75018

