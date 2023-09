LE MALADE IMAGINAIRE THEATRE MONTMARTRE GALABRU Paris Catégorie d’Évènement: Paris LE MALADE IMAGINAIRE THEATRE MONTMARTRE GALABRU Paris, 1 octobre 2023, Paris. LE MALADE IMAGINAIRE THEATRE MONTMARTRE GALABRU a lieu à la date du 2023-10-01 à 16:00:00.

Tarif : 16 à 22 euros. LE MALADE IMAGINAIRE FESTIVAL MOLIÈRE Hommage à MOLIÈRE : Drôle, savoureux, éternel, à travers trois de ses plus célèbres chefs-d’œuvre.Sa dernière pièce, critique féroce de la médecine, qui dépeint un vieillard égoïste et colérique, prêt à sacrifier sa fille à son obsession de la maladie. Auteur : MolièreMise en scène : Brigitte PerrierInterprètes : La compagnie l’Étoffe des songesGenre : ClassiqueDurée : 90 minutes Réservez votre billet ici THEATRE MONTMARTRE GALABRU

THEATRE MONTMARTRE GALABRU
4 RUE DE L'ARMÉE D'ORIENT Paris 75018

