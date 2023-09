RETOUR À L’ANORMAL THEATRE MONTMARTRE GALABRU Paris, 30 septembre 2023, Paris.

RETOUR À L’ANORMAL THEATRE MONTMARTRE GALABRU a lieu à la date du 2023-09-30 à 19:30:00.

Tarif : 17 à 22 euros.

RETOUR À L’ANORMALUn père, une mère et leur fille, Edith, atteinte d’une maladie dégénérative, mènent une vie simple, semblable à tant d’autres, remplie de difficultés, de banalités et de petits plaisirs fugaces.Pour les 15 ans d’Edith, son parrain, Athanase, vieil ami de la famille vivant seul reclu dans la forêt depuis plusieurs années, lui fait la surprise de sa visite.Un retour inattendu qui va bousculer la vie jusqu’ alors paisible de la famille, provoquant un questionnement sur l’idéal de vie et faisant ressurgir un lourd secret de famille…Auteur : Maxime NAULEAUMise en scène : Maxime NAULEAUInterprète : Maxime PEDANO, Juliette TOMYN, Marjorie PIOVI, Maxime NAULEAU

THEATRE MONTMARTRE GALABRU

4 RUE DE L’ARMÉE D’ORIENT Paris 75018

