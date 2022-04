Théâtre Montfort-en-Chalosse Montfort-en-Chalosse Catégories d’évènement: Landes

Montfort-en-Chalosse

Théâtre Montfort-en-Chalosse, 11 juin 2022, Montfort-en-Chalosse. Théâtre Café scène Avenue Jean Jaurès Montfort-en-Chalosse

2022-06-11 20:30:00 – 2022-06-11 22:30:00 Café scène Avenue Jean Jaurès

Montfort-en-Chalosse Landes EUR 8 8 La troupe “Les Illuminés du Marsan” interprète une comédie. La troupe “Les Illuminés du Marsan” interprète une comédie. +33 5 58 98 63 01 La troupe “Les Illuminés du Marsan” interprète une comédie. Aerogondo – Fotolia

Café scène Avenue Jean Jaurès Montfort-en-Chalosse

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Montfort-en-Chalosse Autres Lieu Montfort-en-Chalosse Adresse Café scène Avenue Jean Jaurès Ville Montfort-en-Chalosse lieuville Café scène Avenue Jean Jaurès Montfort-en-Chalosse Departement Landes

Montfort-en-Chalosse Montfort-en-Chalosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montfort-en-chalosse/

Théâtre Montfort-en-Chalosse 2022-06-11 was last modified: by Théâtre Montfort-en-Chalosse Montfort-en-Chalosse 11 juin 2022 Landes Montfort-en-Chalosse

Montfort-en-Chalosse Landes