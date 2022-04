Théâtre – Monte-Cristo, 28 avril 2022, .

Théâtre – Monte-Cristo

2022-04-28 20:30:00 – 2022-04-29 22:10:00

Toute Monte-Cristo en quelques minutes

Jeune marin de dix-neuf ans, second du navire Le Pharaon dont il a pris les commandes après la mort en mer de son capitaine, Edmond Dantès a tout pour lui quand il rentre au port de Marseille. Quatorze années plus tard, c’est un homme pétri de haine et mu par un seul objectif : la vengeance.

Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux se font chefs d’orchestre d’un récit musical conçu avec la complicité musicale et électrique de Mathias Castagné. Le trio insuffle le rythme haletant de ce feuilleton épique. Avec eux on désespère enfermés au château d’If, on s’évade avec panache, on espère trouver le trésor caché, on se résout à l’exil… Ce spectacle au roman de cape et d’épée. Il met en lumière la critique sociale et politique d’une époque qui résonne curieusement avec notre monde actuel.

A partir de 11 ans.

