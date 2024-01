DANLOR L INSOLENT ROLAND GARROS THEATRE MONTDORY Barentin, 9 avril 2024, Barentin.

Nous sommes à l’orée du XXe siècle : l’automobile et l’aviation sont à leurs débuts. Chaque semaine des records sont battus. Danlor joue sa vie en relevant ces nouveaux défis : rouler plus vite, voler plus loin, monter plus haut. Il veut être le meilleur. Tout lui réussit. Il devient la coqueluche de Paris. Arriviste et charmeur, il n’a peur de rien.Jusqu’où poussera-t-il son appareil ? Quelles lignes franchira-t-il ? Réalisera-t-il à temps ce qu’il risque de sacrifier ?L’insolence et une obsession aveugle attisent le moteur de l’hélice qui nous projette dans des aventures rocambolesques.

Tarif : 9.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-09 à 20:30

THEATRE MONTDORY 20 RUE DU GÉNÉRAL GIRAUD 76360 Barentin 76