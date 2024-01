DANIEL AUTEUIL EN CONCERT THEATRE MONTDORY Barentin, 14 février 2024, Barentin.

« La musique, c’était un besoin irrépressible, une envie qui date depuis toujours ».Daniel Auteuil confirme ici sa passion pour la musique avec son deuxième album « Si tu as peur, n’aies pas peur (de l’amour)”, composé avec son complice Gaëtan Roussel (Louise Attaque).Accompagné par ses musiciens : Philippe Almosnino, Julie Gomel, Arman Méliès, et Colin Russeil ; la voix si singulière de Daniel Auteuil, son élégance, se décline désormais en chansons.L’homme de scène se livre, c’est pop, c’est rock, avec des accents reggae rumba et folk !

Tarif : 12.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-14 à 20:30

THEATRE MONTDORY 20 RUE DU GÉNÉRAL GIRAUD 76360 Barentin 76