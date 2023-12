OPUS 76 THEATRE MONTDORY Barentin, 12 janvier 2024, Barentin.

Pour fêter en musique la nouvelle année, l’orchestre symphonique OPUS 76 invite le public à (re)découvrir quelques grandes pages musicales. Un programme accessible et réjouissant pour une sortie familiale où la tradition sera sans doute bousculée par quelques surprises. Sous la direction de Tristan Benveniste, les 50 musiciens de cette formation créée en 2010 se sont rapidement imposés sur la scène musicale normande et au-delà par la qualité de leurs concerts (répertoire symphonique classique, œuvres contemporaines, musiques de films…)Pour ce concert du Nouvel An, gardez le tempo ! Point de piste de danse ou de parquet de bal, mais l’orchestre symphonique saura vous entrainer dans son tourbillon de notes festives.

Tarif : 7.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-01-12 à 20:30

THEATRE MONTDORY 20 RUE DU GÉNÉRAL GIRAUD 76360 Barentin 76