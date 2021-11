Théâtre Montauban-de-Bretagne, 26 novembre 2021, Montauban-de-Bretagne.

Théâtre Montauban-de-Bretagne

2021-11-26 – 2021-12-12

Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine Montauban-de-Bretagne

Pièce de théâtre « C’est la belle nuit de Noël » au ciné Montal.

Réprésentations à 20h30 le mardi, le vendredi et le samedi et à 14h45 le dimanche.

Les réservations se font jusqu’au 4 décembre.

Les places sont à retirer au centre Victor Hugo de 9h30 à 12h30 le lundi, mercredi, vendredi et samedi et de 17h à 19h le mardi et le jeudi.

L’équipe du cinéma vous prie de bien vouloir arriver trente minutes avant le début de la pièce.

Pass sanitaire demandé.

+33 6 03 13 62 50

Montauban-de-Bretagne

