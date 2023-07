Les Chaises de Ionesco Théâtre Montansier Versailles, 26 mars 2024, Versailles.

Les Chaises de Ionesco 26 – 28 mars 2024 Théâtre Montansier Catégorie B : série 1 : 32 € / série 2 : 27 € – adhérents série 1 : 27 € / série 2 : 21 € – jeunes et scolaires : 15 €

« Cette farce tragique met en scène un couple uni dans un quotidien d’ennui et de frustrations. Ils décident de recevoir, comme une ultime fête, se retrouvent face à la foule invisible et se redécouvrent. Le rythme est primordial dans toute forme de théâtre et celui de cette pièce est frénétique. C’est l’énergie du désespoir, tel le tourbillon des arrivées des invités et de toutes ces chaises vides, qui s’ajoutent toujours et encore à la solitude de ce couple et de leur parole perdue pour toujours. Cette partition de jeu est quasi musicale et demande une dextérité technique particulière. La lumière et le son, voilà nos principales exigences afin de raconter cette histoire pleine de toutes ses couleurs, passant sans arrêt de la comédie pure à la tragédie. Challenge remarquable s’il en est, merveilleusement excitant à relever. » Thierry Harcourt

Théâtre Montansier 13, rue des Réservoirs – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C'est un théâtre à l'italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l'opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l'impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd'hui le nom.

