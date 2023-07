Sens dessus dessous Théâtre Montansier Versailles, 20 mars 2024, Versailles.

Sens dessus dessous 20 – 24 mars 2024 Théâtre Montansier Catégorie A : série 1 : 39 € / série 2 : 34 € – adhérents Série 1 : 32 € / série 2 : 26 € – jeunes : 15 €

Il y a plus de 20 ans à présent, André Dussollier créait son « Monstres sacrés, sacrés monstres », patchwork de textes des plus illustres écrivains sans imaginer qu’il deviendrait lui-même, aujourd’hui, ce monstre sacré, voire ce sacré monstre ! Un artiste rare et exceptionnel ayant placé l’exigence et la finesse au sommet de son engagement.

C’est un véritable bonheur de retrouver cet artiste d’exception dans ce voyage sens dessus dessous qui avec tant de talent fait vivre et transmet sa passion pour les œuvres d’auteurs de tous les genres et de toutes les époques.

Conception, réalisation et avec André Dussollier

Théâtre Montansier 13, rue des Réservoirs – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 39 20 16 00 http://www.theatremontansier.com/ https://www.facebook.com/theatremontansier.deversailles/;https://twitter.com/LeMontansier [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatremontansier.com/event/sens-dessus-dessous-3/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatremontansier.com/event/sens-dessus-dessous-4/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatremontansier.com/event/sens-dessus-dessous-5/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatremontansier.com/event/sens-dessus-dessous-6/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatremontansier.com/event/sens-dessus-dessous/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatremontansier.com/event/sens-dessus-dessous-2/ »}] Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C’est un théâtre à l’italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l’opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l’impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd’hui le nom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-20T20:30:00+01:00 – 2024-03-20T21:50:00+01:00

2024-03-24T15:00:00+01:00 – 2024-03-24T16:25:00+01:00