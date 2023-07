Le Duel Théâtre Montansier Versailles, 17 mars 2024, Versailles.

Le Duel Dimanche 17 mars 2024, 17h00 Théâtre Montansier Catégorie B : série 1 : 32 € / série 2 : 27 € – adhérents Série 1 : 27 € / série 2 : 21 € – jeunes : 15 €

Le public venait de très loin pour entendre d’abord de la nouveauté, de la création ! Sait-on par exemple que Mozart ne jouait pas en concert ses propres Sonates, mais improvisait à loisir sur son clavier ? Que Liszt improvisait durant des concerts entiers sur des thèmes donnés par et devant un public médusé par tant d’audace, de poésie et de virtuosité ? Que Chopin aimait lire des poèmes avant de laisser vagabonder son imagination sur son Pleyel ?

Des duels furent organisés tout au long de l’histoire pour saluer et mettre en exergue les performances de ces artistes : Bach contre Marchand, Haendel contre Scarlatti, Mozart contre Clementi ou encore Liszt contre Thalberg, rivalisant de créativité sur des thèmes musicaux ou littéraires et des défis inouïs lancés par le public.

Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C'est un théâtre à l'italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l'opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l'impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd'hui le nom.

