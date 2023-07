Thelonius et Lola Théâtre Montansier Versailles, 13 mars 2024, Versailles.

Thelonius et Lola 13 et 16 mars 2024 Théâtre Montansier jeune public : placement libre – tout public : 10 € – matinée scolaire : 5 €

Les autorités de la ville ne parviennent pas à résoudre les problèmes liés à la crise économique. Ils cherchent un coupable et décident de voter une loi pour chasser les chiens sans colliers. Lola refuse de céder à l’injustice et décide d’aider son nouvel ami.

Thélonius et Lola est un conte joyeux qui évoque la question des sans-papiers. Rythmé par la musique et les chansons, par l’aventure et le suspens, Thélonius et Lola est une fable sur l’amitié et la différence.

Traiter un sujet délicat à hauteur d’enfant, voilà l’ambition de la pièce. Sans culpabiliser, sans tabous, sans simplisme, raconter une histoire, laisser la place aux rires, aux questions, à l’étonnement, aux émotions.

Théâtre Montansier 13, rue des Réservoirs – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 39 20 16 00 http://www.theatremontansier.com/ https://www.facebook.com/theatremontansier.deversailles/;https://twitter.com/LeMontansier [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatremontansier.com/event/thelonius-et-lola/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatremontansier.com/event/thelonius-et-lola-2/ »}] Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C’est un théâtre à l’italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l’opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l’impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd’hui le nom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-13T15:00:00+01:00 – 2024-03-13T16:00:00+01:00

2024-03-16T15:00:00+01:00 – 2024-03-16T16:00:00+01:00