De Purple à Pärt Théâtre Montansier Versailles, 8 mars 2024, Versailles.

De Purple à Pärt 8 – 10 mars 2024 Théâtre Montansier Catégorie A : série 1 : 39 € / série 2 : 34 € – adhérents Série 1 : 32 € / série 2 : 26 € – jeunes : 15 €

Te Deum

Un personnage central, dansé à l’origine par Pascal Rioult. Celui-ci se trouve à la croisée des chemins, devant abandonner sa carrière de danseur et embrasser celle de chorégraphe et par la même se lancer dans l’inconnu. Cette pièce, d’une grande beauté visuelle, contemple aujourd’hui le chemin parcouru, semé de maints souvenirs de danses et danseurs qui ont nourri un parcours jalonné de succès et de questionnements.

Fire in the sky

De la musique de Deep Purple émanait une énergie, une folie, une liberté qui représentaient les aspirations de la génération de cette époque. Loin d’être un regard nostalgique sur cette période, Fire in the Sky veut faire partager cette énergie contagieuse, cette folie enivrante dans une atmosphère de spectacle et de rock n’roll.

Théâtre Montansier 13, rue des Réservoirs – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 39 20 16 00 Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C'est un théâtre à l'italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l'opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l'impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd'hui le nom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T21:30:00+01:00

2024-03-10T15:00:00+01:00 – 2024-03-10T16:00:00+01:00