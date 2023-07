Des feux dans ces mots Théâtre Montansier Versailles, 5 mars 2024, Versailles.

Des feux dans ces mots Mardi 5 mars 2024, 20h30 Théâtre Montansier Catégorie B : série 1 : 32 € / série 2 : 27 € – adhérents série 1 : 27 € / série 2 : 21 € – jeunes et scolaires : 15 €

Les mots ont une force émotionnelle cognitive et sociale. Témoigner, prendre la parole, c’est agir en soi et pour les autres. Le projet s’est construit dans cette perspective humaine de rassemblement de recueil des mémoires blessées, d’expression des valeurs humaines et de surgissement des consciences citoyennes. D’une poésie brute, ces voix racontent avec une bouleversante humanité ce tragique épisode de notre histoire.

de Gabriel de Richaud, recueil des témoignages Isabelle Seret

avec Jeanne Prévot, Emmanuelle Jeser, Sophie-Anne Lecesne, Gabriel de Richaud, Gaspard Chavelot, Etienne Coquereau, Pierre Hancisse,…

Les Militants des savoirs, Séraphin Alava et la Compagnie L’Affabulerie.

Théâtre Montansier 13, rue des Réservoirs – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France

2024-03-05T20:30:00+01:00 – 2024-03-05T21:30:00+01:00

