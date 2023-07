L’Enlèvement au sérail Théâtre Montansier Versailles, 2 mars 2024, Versailles.

L’Enlèvement au sérail 2 et 3 mars 2024 Théâtre Montansier Catégorie A : série 1 : 39 € / série 2 : 34 € – adhérents Série 1 : 32 € / série 2 : 26 € – jeunes : 15 €

« Comme souvent chez Mozart, la femme est au centre de l’intrigue avec son désir de liberté confronté aux contradictions masculines. Konstanze est ainsi le personnage autour duquel tout tourne. Opposer Orient et Occident n’est pas si anecdotique que cela dans la musique comme dans le théâtre, et nous nous placerons dans cet entre-deux guerres qui n’a pas vu les mentalités changer et la fin prochaine des colonies…

Comment nos héros y répondent ? Par la fidélité, la soumission, la rébellion, la fuite, la cruauté, mais aussi par la clémence… Cette production donne à réfléchir sur nous-mêmes et le regard que nous portons sur les autres, parfois si éloignés de notre culture. Peut-être alors, à l’image du Pacha Selim, envisagerons-nous de déposer définitivement les armes ? »

Pierre Thirion-Vallet

Champagne au bar !

Théâtre Montansier 13, rue des Réservoirs – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 39 20 16 00 http://www.theatremontansier.com/ https://www.facebook.com/theatremontansier.deversailles/;https://twitter.com/LeMontansier [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatremontansier.com/event/lenlevement-au-serail-2/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatremontansier.com/event/lenlevement-au-serail/ »}] Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C’est un théâtre à l’italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l’opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l’impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd’hui le nom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-02T20:30:00+01:00 – 2024-03-02T22:30:00+01:00

2024-03-03T15:00:00+01:00 – 2024-03-03T17:30:00+01:00