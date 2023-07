L’Avare Théâtre Montansier Versailles, 28 février 2024, Versailles.

«L’entassement des richesses est son objectif de vie, confondant maladivement l’être et l’avoir. Si cet homme vivait en loup solitaire, les conséquences de sa folie cumulative seraient faibles, la tragédie naît de sa position de père de famille dominant. « maître » d’un clan réunissant enfants, domestiques et familiers de la maison, il n’a de cesse d’imposer, d’avilir et de rabaisser. Le vice provoque le vice. Par la faute du père, chacun en est réduit à mentir, à dissimuler, à haïr, à faire petits calculs et basses actions. La folie d’Harpagon ira jusqu’à le conduire à vouloir emprisonner tout le monde… Mais Molière ne laisse pas l’argent vaincre…» Camille de la Guillonnière.

Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C'est un théâtre à l'italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l'opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l'impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd'hui le nom.

