Il n’y a pas de Ajar d’après Delphine Horvilleur Théâtre Montansier Versailles, 24 février 2024, Versailles.

Il n’y a pas de Ajar d’après Delphine Horvilleur 24 et 25 février 2024 Théâtre Montansier Catégorie C – série unique : 27 € – adhérents : 21 € – jeunes : 10 €

Après Réflexions sur la question antisémite et Vivre avec nos morts, Delphine Horvilleur compose pour le théâtre ce « monologue contre l’identité ». Johanna Nizard incarne ce personnage indéfinissable, qui apostrophe le monde. À coups de certificats, il revendique sa « non-existence », lui, le fils fictif de la plus grande mystification littéraire de l’histoire.

Nous ne sommes jamais « que ce que nous pensons être », et face à l’appartenance, aux discriminations et la revendication identitaire toujours plus forte, le théâtre de Delphine Horvilleur rêve d’avancer, de croire en l’autre, d’inventer des ponts sur lesquels danser…

Théâtre Montansier 13, rue des Réservoirs – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 39 20 16 00 http://www.theatremontansier.com/ https://www.facebook.com/theatremontansier.deversailles/;https://twitter.com/LeMontansier [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatremontansier.com/event/il-ny-a-pas-de-ajar-3/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatremontansier.com/event/il-ny-a-pas-de-ajar-2-2/ »}] Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C’est un théâtre à l’italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l’opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l’impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd’hui le nom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-24T20:30:00+01:00 – 2024-02-24T21:45:00+01:00

2024-02-25T15:00:00+01:00 – 2024-02-25T16:15:00+01:00