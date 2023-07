Un bohémien en Amérique par le Quatuor Ardeo Théâtre Montansier Versailles, 11 février 2024, Versailles.

Un bohémien en Amérique par le Quatuor Ardeo Dimanche 11 février 2024, 17h00 Théâtre Montansier

Mendelssohn : quatuor op. 44 n°1 en ré majeur

Dvořák : quatuor n°12 en fa majeur op. 96 « Américain »

Le quatuor op. 44 n°1 de Mendelssohn, qui n’est pas sans rappeler sa célèbre Symphonie italienne, reflète par sa fougue l’activité intense du compositeur au cours de l’année 1838 particulièrement heureuse et productive pour Mendelssohn, qui correspond à la naissance de son premier enfant.

Il y a plus d’un siècle, Dvořák fut peut-être le premier compositeur en contact avec l’esprit et le folklore américains, lors de son séjour entre 1892 et 1895. Heureux de retrouver le chant des oiseaux à l’occasion de vacances dans un paisible village de l’Iowa peuplé de colons provenant de sa chère Bohême, c’est loin de l’agitation urbaine new-yorkaise que Dvořák trouve l’inspiration pour son « Quatuor Américain » qui évoque l’Amérique mais aussi la nostalgie à l’égard de son pays natal.

Théâtre Montansier 13, rue des Réservoirs – 78000 Versailles

Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C'est un théâtre à l'italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l'opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l'impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd'hui le nom.

2024-02-11T17:00:00+01:00 – 2024-02-11T18:15:00+01:00

